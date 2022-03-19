Приложение Андроид /IOS

Мобильные приложенияЗавершен7 заявок654 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго

Имеем дизайн на фигме, требуется реализация приложения с помощью подключения через https://nextpost.tech/downloads/tiktok-rest-api/?gclid=Cj0KCQiAjJOQBhCkARIsAEKMtO3VKSida1IRdQULYNeLa1NaqZH7ZHI-PUEqjxBicxXstR5BRnQSktwaAjA2EALw_wcB

убираем копирайт с видео, с подпиской и рекламой

iOS
2 года назад
234sha
41 годПольша
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
andriprogcode
Андреев 
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$200
14 дней
Все отлично!
Все отлично !