В общем суть такова, требуется установит дизайн на андроид приложение. У нас имеется готовый дизайн ( без верстки ) выполнен в adobe illustrator. И того, нужно сверстатЬ его, нарезатЬ и натянутЬ. ...
Приложение - браузер.
Приложение - браузер.
Выбранный исполнитель
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