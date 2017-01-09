Приложение - браузер.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен1 заявка138 просмотров

Приложение - браузер.

8 лет назад
Amor
35 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

igorlitvinovich
Игорь 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
Игорь справился с поставленной задачей на 100%. Где-то даже импровизировал в лучшую сторону. Сроки выполнены. Общением остался доволен.
Отличный заказчик. Четко формулирует свою задачу и прилагает ТЗ, по выполнению которого производит оплату труда. Работой с ним остался доволен.

Заявки фрилансеров

igorlitvinovich
Игорь 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад