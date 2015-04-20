Приложение для Android

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Закрыт9 заявок190 просмотров

Программка под андроид можно из одной кнопки:

1) активация GPS(если выключен)

2)отправка координат, времени, спецальной пометки на сервер

3)вывод сообщения о состоянии операции.

Программа для отметки посещаемости сотрудников компании.

Android
10 лет назад
zdoxtor
Степан 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров