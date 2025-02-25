Ищется активное мобильное приложение, опубликованное в Гугл маркете, с возрастом от 12 месяцев. Рассматриваются все предложения для покупки. Укажите детали приложения и его характеристики.
Приложение для Android и IOS для управления устройством по BLE
Необходимо создать автономное приложение (не PWA), компилируемое под обе платформы, работающее с устройством по BLE (сканирование, поиск устройств, кэширование, установка соединения и обмен данными).
Нужна именно грамотная работа с BLE. Пишите, только если у вас есть опыт в этой теме.
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