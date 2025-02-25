Необходимо создать автономное приложение (не PWA), компилируемое под обе платформы, работающее с устройством по BLE (сканирование, поиск устройств, кэширование, установка соединения и обмен данными).

Нужна именно грамотная работа с BLE. Пишите, только если у вас есть опыт в этой теме.