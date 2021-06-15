Приложение для android и ios, по типу яндекс такси

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт11 заявок359 просмотров

Нужно приложение по заказу услуг, по типу яндекс такси. Подробности по услугам которые будут предоставляться в приложении в лс. Интересны разные виды сотрудничества, как обычная оплата так и % с оборота.

AndroidiOS
4 года назад
guest_16237490880647
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
43 года
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 года назад
Андрей
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
46 отзывов
4 года назад
Андрей
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Григорий
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
30 минут назад
287 отзывов
4 года назад
Наталья
 
32 года
4 года в сервисе
Была
год назад
4 года назад
Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
15 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Алексей
 
45 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад