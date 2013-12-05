Приложение для iPhone

Здравствуйте, господа фрилансеры!

Необходимо разработать приложение под айфон, являющееся точной копией по функционалу следующего приложения :https://itunes.apple.com/ru/app/my-observer/id501984837?mt=8 для Telcell - оператор моментальных платежей .

Подробное ТЗ для более точной оценки вышлю наиболее подходящим кандидатам.

Описание

Приложение для мониторинга субагентской сети агента ОСМП. Обмен данными происходит между iPhone и серверами QIWI напрямую, что гарантирует безопастность и надежность сохранности авторизационных данных.

Возможности приложения:

- мониторинг как всей субагентской сети, так и отдельно взятых агентов.

- оповещение пользователя об ошибках в работе терминалов, состоянии принтера, купюроприемника,

произведенных инкассаций, отсутствия сигнала.

- оповещение пользователя о снижении баланса счетов агентов.

- индивидуальная настройка параметров оповещений для каждого агента.

- группировка терминалы по статусу для быстрого просмотра.

- поиск платежей по заданным параметрам, с возможностью выгрузки очень большого списка.

- отображение истории инкассаций

- отображение подробной информации о наличии купюр и монет

- запрос логов

- запрос списка процессов, запущенных на терминале

- распределение средств субагентам сети

- перезапуск ПО

- перезапуск терминала

Дизайн приложения под iPhone необходимо будет переработать — упростить, использовать стандартные элементы управления + добавить немного стилистики от http://tel-cell.am/ru/ Т.е. в вашей команде должен присутствовать дизайнер.