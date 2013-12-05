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Приложение для iPhone
Здравствуйте, господа фрилансеры!
Необходимо разработать приложение под айфон, являющееся точной копией по функционалу следующего приложения :https://itunes.apple.com/ru/app/my-observer/id501984837?mt=8 для Telcell - оператор моментальных платежей .
Подробное ТЗ для более точной оценки вышлю наиболее подходящим кандидатам.
Описание
Приложение для мониторинга субагентской сети агента ОСМП. Обмен данными происходит между iPhone и серверами QIWI напрямую, что гарантирует безопастность и надежность сохранности авторизационных данных.
Возможности приложения:
- мониторинг как всей субагентской сети, так и отдельно взятых агентов.
- оповещение пользователя об ошибках в работе терминалов, состоянии принтера, купюроприемника,
произведенных инкассаций, отсутствия сигнала.
- оповещение пользователя о снижении баланса счетов агентов.
- индивидуальная настройка параметров оповещений для каждого агента.
- группировка терминалы по статусу для быстрого просмотра.
- поиск платежей по заданным параметрам, с возможностью выгрузки очень большого списка.
- отображение истории инкассаций
- отображение подробной информации о наличии купюр и монет
- запрос логов
- запрос списка процессов, запущенных на терминале
- распределение средств субагентам сети
- перезапуск ПО
- перезапуск терминала
Дизайн приложения под iPhone необходимо будет переработать — упростить, использовать стандартные элементы управления + добавить немного стилистики от http://tel-cell.am/ru/ Т.е. в вашей команде должен присутствовать дизайнер.
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