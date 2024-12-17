Приложение для iphone и Android

  1. Биржа фриланса
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Закрыт13 заявок38 просмотров

Нужно сделать мобильное приложение ( по типу телеграмма ) для пользования узким кругом лиц для пользования на платформах Android и IOS . Обязательно необходимо возможность приглашения новых людей , отправка фото и медиа файлов в приложении , сохранении истории , аудио и видео звонки в приложении группой контактов в общем чате или же отдельно между людьми которые будут приглашены в данный мессенджер .

AndroidiOSРазработка мобильных приложений
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