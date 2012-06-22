Приложение для мобильного телефона

Для всех типов мобильных телефонов (или для большинства известных моделей).

Есть, скрипт, который отправляет смс через веб форму (скрипт рабочий), нужно:

Написать программу, которая устанавливается на телефон, кликаем на ярлычек, авторизируемся, дальше форма отправки смс:

Поля:

1. Из адресной книжки ищем отправителя (если его нету, вписываем номер телефона в ручную)

2. Выбираем Альфа имя (которое выдается при коннекте к базе)

2. Вводим текст сообщения

3. Отправляем сообщение

Программа показывает статистику отправленных сообщений и сколько осталось смс в наличии для отправки (берется с базы, через апи).

пишите в скайп, договоримся - oleg.maccen