Такая концепция... 'ProudPlace' это iPhone (а в будущем и Android) приложение, так же веб-приложение. Идея состоит в том, что в неком / данном районе (район, город, область) людей приглашают сделать снимки со ...
Приложение для мобильного телефона
Для всех типов мобильных телефонов (или для большинства известных моделей).
Есть, скрипт, который отправляет смс через веб форму (скрипт рабочий), нужно:
Написать программу, которая устанавливается на телефон, кликаем на ярлычек, авторизируемся, дальше форма отправки смс:
Поля:
1. Из адресной книжки ищем отправителя (если его нету, вписываем номер телефона в ручную)
2. Выбираем Альфа имя (которое выдается при коннекте к базе)
2. Вводим текст сообщения
3. Отправляем сообщение
Программа показывает статистику отправленных сообщений и сколько осталось смс в наличии для отправки (берется с базы, через апи).
пишите в скайп, договоримся - oleg.maccen
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