Приложение для работы с сайтом и настройки устройств для iOS

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Закрыт4 заявки634 просмотра

Есть приложение для Андроид. Надо переделать на iphone. В приложении используются webview, вводятся параметры ввода данных: анализируется список доступных wifi сети, из списка выбирается нужный ssid и вводится пароль, подключается к определенной wifi сетью, по локальному адресу формируется get запрос

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