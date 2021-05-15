Есть небольшой список правок, бюджет 75$ Желателен опыт работы с HttpClient, Google Maps API, Google Geocoding Api. Для связи оставляйте телеграм Срок 4-5 дней Оплата по факту готовности задачи
Приложение для работы с сайтом и настройки устройств для iOS
Есть приложение для Андроид. Надо переделать на iphone. В приложении используются webview, вводятся параметры ввода данных: анализируется список доступных wifi сети, из списка выбирается нужный ssid и вводится пароль, подключается к определенной wifi сетью, по локальному адресу формируется get запрос
Заявки фрилансеров
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