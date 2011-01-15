Приложение для сотового телефона

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен3 заявки175 просмотров

Необходимо приложение которое будет работать на любом обычном телефоне.

его задача будет такова:

пользователь заходит в программу где нажимает кнопку старт, его телефон отправляет смс код на забитый номер и после отправки получает ссылку( либо текст) который может прочитать.

14 лет назад
Ficd
36 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
37 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

patcherpsix
Игорь 
32 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
14 лет назад
$1
3 дня
Все быстро и работает !
Все прошло быстро и четко! Рекомендую

Заявки фрилансеров

patcherpsix
Игорь 
32 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
14 лет назад