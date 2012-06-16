Приложение для телефонов

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки114 просмотров

Система защиты мобильных телефонов от кражи.

1) Создание программ на все более менее известные мобильные телефоны имеющие доступ к интернету через GPRS.

2) Отдельный доступ к серверу и контроль над своими клиентами (можно использовать “Виалон”)

Требования к программе:

1) Java приложение на мобильные телефоны без GPS приемников:

а) определение координатов по базовым станциям, и отправка данных на

сервер.

б) отправка номера симкарты через СМС при смене на другую симкарту, на

номер телефона предварительно указанного в программе.

2) На мобильные телефоны на базе Symbian, Android

а) определение координат телефона через GPS , при потере связи со

спутниками (в помещении) по базовым станциям, и отправка данных на

сервер.

б) отправка номера симкарты через СМС при смене на другую симкарту, на

номер телефона предварительно указанного в программе.

Примечание:

1) Программы должны быть защищены.

2) Доступ к приложению на установленном телефоне через код установленный при установки.

3) Установка точки доступа GPRS

4) Установка частоты передачи данных на сервер по времени.

5) Автоподключение после перезагрузки телефона

6) Поставить код, чтобы нельзя было остановить приложение пока не будет введен защитный код.

AndroidJava
13 лет назад
chernyakov51
Сергей 
31 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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