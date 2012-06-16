Привет. Клиентское приложение для Android, которое позволяет: 1. Регистрация номер телефона\вконтакте\facebook). (Без facebook\вконтакте). 2. Создать событие. Получить места рядом, например из API Foursquare. Прикрепить имя события, даты и время события, ...
Приложение для телефонов
Система защиты мобильных телефонов от кражи.
1) Создание программ на все более менее известные мобильные телефоны имеющие доступ к интернету через GPRS.
2) Отдельный доступ к серверу и контроль над своими клиентами (можно использовать “Виалон”)
Требования к программе:
1) Java приложение на мобильные телефоны без GPS приемников:
а) определение координатов по базовым станциям, и отправка данных на
сервер.
б) отправка номера симкарты через СМС при смене на другую симкарту, на
номер телефона предварительно указанного в программе.
2) На мобильные телефоны на базе Symbian, Android
а) определение координат телефона через GPS , при потере связи со
спутниками (в помещении) по базовым станциям, и отправка данных на
сервер.
б) отправка номера симкарты через СМС при смене на другую симкарту, на
номер телефона предварительно указанного в программе.
Примечание:
1) Программы должны быть защищены.
2) Доступ к приложению на установленном телефоне через код установленный при установки.
3) Установка точки доступа GPRS
4) Установка частоты передачи данных на сервер по времени.
5) Автоподключение после перезагрузки телефона
6) Поставить код, чтобы нельзя было остановить приложение пока не будет введен защитный код.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать игру под андроид. По функционалу похожую на https://play.google.com/store/apps/details?id=com.junerking.birdjump&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5qdW5lcmtpbmcuYmlyZGp1bXAiXQ.. По графике в стиле https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zeptolab.ctr.hd.lite.google&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS56ZXB0b2xhYi5jdHIuaGQubGl0ZS5nb29nbGUiXQ.. Игра с показом рекламы в верхней части экрана. С возможностью отключения за определенную плату. ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо создать нативную форму подписки на mailchimp.com. Для показа с iPhone, Android, Windows Phone, Blackberry. Бюджет $30Закрыт13 лет назад
- $50
Нам необходимо короткое рекламное сообщение, которое будет всплывать при открытии мобильного приложения. Платформы - iPhone, Android, Windows Phone, BlackBerry Бюджет $30 Cпецификация рекламного попапа xml file ...Закрыт13 лет назад
- $100
У нас есть достаточно простое приложение, которое помогает стрелкам вести учет их результатов попадания по мишени. Приложение это насчитывает 6-7 страниц. Нам необходима новая привлекательная графика, плюс добавить несколько несложных функций. Бюджет 100$. Детали ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется написать приложение для сайта знакомств. Пример понравившейся работы - приложение сайта badoo.com Функционал идентичный. По завершению работы требуется выложить приложение в AppStore. Более подробная ...Закрыт13 лет назад
Здравствуйте! Требуется разработать приложение под iOs и Андроид. Приложение не сложное, немного измененный геймплэй паззл. Обязателен опыт разработки под данные платформы.Закрыт13 лет назад
Нужно приложение для iPad, которое бы рассчитывало стоимость изготовления жалюзи, и на выходе генерило pdf со счётом. По самому калькулятору ничего особо навороченного: пользователь вводит размеры, выбирает тип и модель жалюзи ...Закрыт13 лет назад
Суть: приложение которое мониторит запуск и выход из приложений и отдает эту инфу на сервер. Серверная часть готова. Приложение будет стучатся в урлы. Более подробно личкой.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо написать приложение под iPhone. Есть практически готовое приложение под Android, поэтому сильно нового выдумывать ничего не придётся. Подробнее в ТЗ, которое прикреплено к Проекту. В дальнейшем ...Закрыт13 лет назад