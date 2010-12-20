Есть 3 задачи: 1. Есть приложение клиента. Существует руководство пользователя и его нужно спортированть на Андроид. Как выглядит клиент можно посмотреть здесь- http://www.unisvr.net/download.htm 2.Необходима доработка ...
Приложение для WM6
Приложение не сложное, небольшая база данных с выходом в интернет. Из сложного только соединение с фотокамерой, т.е. чтобы из программы прямо можно было фоткать, фотки сохраняются и отправляются в интернет. Плюс заморочки offline и online режима с синхронизацией. Все дизайны и ТЗ мы даем.
Просьба указывать опыт на WM, причем программы должны быть не совсем уж простыми.
По срокам - 2 недели.
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