Приложение для WM6

Приложение не сложное, небольшая база данных с выходом в интернет. Из сложного только соединение с фотокамерой, т.е. чтобы из программы прямо можно было фоткать, фотки сохраняются и отправляются в интернет. Плюс заморочки offline и online режима с синхронизацией. Все дизайны и ТЗ мы даем.

Просьба указывать опыт на WM, причем программы должны быть не совсем уж простыми.

По срокам - 2 недели.