Приложение для заказа такси

Нужна очень маленька и простая программа для Айос, с помощью которой я буду поочереди копировать прокси в буфер Айпада. Выглядит примерно так. http://prntscr.com/5kpy1a Файл с прокси - туда грузим тхт с проксями Дальше 3 строки, которые показывают ...