Добрый день! необходимо создание приложение мини игры на платформе ios.С возможностью потом вставлять webview.
Приложение иос андроид
Здравствуйте. Нужно сделать программу - Принятие решения с помощью жребия путем подбрасывания двух шариков. Примерно на 3 - 4 экрана.Возможно нужно делать в Unity в 3D. Что то похожее я уже заказывал, если возьметесь пришлю более подробную информацию.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения20 заявокЗакрыт5 лет назад
Приветствую вас! Проект https://portals.academy/ ищет специалиста по технологии cordova. Нужна квалифицированная помощь для создания приложения для телефона, на базе нашего софта. Нужно обернуть и запустить наше приложение в обертку apache cordova и помочь с релизом его на ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт5 лет назад
Приложение можете посмотреть в сторе https://apps.apple.com/ru/app/itk-mobile/id1269533686 В поисках разработчика для поддержки приложение и создания новых фичей. Ближайший фронт работ - исправление багов, кэширование сообщений в чате, переделать чат с таблицы на ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $65
Требуется разработка мобильных приложений- “фантиков” под Android c функцией webview Тематика под приложения: Gamdling (Слоты / игровые автоматы) Если у вас уже есть готовые наработки (например: слоты, игровые автоматы) и опыт в разработке ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужнен ответственный IOS разработчик который сможет сделать проект для доставки еды. Все детали исполнителю.Мобильные приложения11 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно создать приложение(браузер) которое открывает онлайн игру mysite.com/ адресная строка должна быть скрыта в доп. меню приложения возможность купить время игры через play market. (вводим количество минут оплачиваем нужное количество ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт5 лет назад
Суть даного приложения. Мы берем деньги у народа и за эти деньги покупаем недвижимость ( Бани, ТЦ, Магазины и.д.р.) после сдаем в аренду. Это начинающий стартап. Не обязательно писать приложение для 2 платформ. ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $550
Требуется реализовать живую презентацию ( .apk ). Есть 7 экранов. Требуется на Flutter / Dart реализовать верстку с минимальной логикой - анимаций переходов. Приступить требуется сразу. ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Думаю достаточно простой проект, нужно сделать пользовательское приложение. Все читайте в ТЗ.Мобильные приложения8 заявокЗакрыт5 лет назад