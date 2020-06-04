Приложение иос андроид

Здравствуйте. Нужно сделать программу - Принятие решения с помощью жребия путем подбрасывания двух шариков. Примерно на 3 - 4 экрана.Возможно нужно делать в Unity в 3D. Что то похожее я уже заказывал, если возьметесь пришлю более подробную информацию.