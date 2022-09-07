Приложение ios android

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Закрыт12 заявок466 просмотров

Нужно разработать приложение для ios & android 

Чат, возможность создавать бесконечно комнат а так же комнаты на доступе по паролю, а так же админ панель с широкими возможностями, в общем ничего сложного дня понимающего разработчика…

AndroidiOS
3 года назад
orstd
32 года
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Заявки фрилансеров

Наталия
 
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Дмитро
 
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3 года назад
#1
Мобильные приложения
Павел
 
45 лет
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Асканаз
 
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