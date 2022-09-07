Необходимо автоматизировать простые действия в Android-приложении, включая регистрацию сотен аккаунтов. Задача включает использование Zennodroid или эмулятора. Достаточно получать SMS на один номер и использовать один IP-адрес. Оплата составляет 20 USD. Требуется знание автоматизации и выполнение задач в системе.
Приложение ios android
Нужно разработать приложение для ios & android
Чат, возможность создавать бесконечно комнат а так же комнаты на доступе по паролю, а так же админ панель с широкими возможностями, в общем ничего сложного дня понимающего разработчика…
Заявки фрилансеров
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