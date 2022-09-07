Требуется внести изменения в мобильное приложение, созданное на базе BitrixMobile, чтобы при переходе на другие страницы не происходил переход в браузер. Необходимо адаптировать ссылки в меню и страницах, которые находятся в папке с приложением. Используется адаптивный шаблон Aspro.Max как для основного сайта, так и для мобильной версии.