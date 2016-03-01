Приложение iOS, Android работающее с GPS.

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Закрыт8 заявок167 просмотров

Разработка приложения для iOS, Android.

Приложение работает с GPS. Из области общайся с теми кто рядом. Подробности отправлю в ТЗ.

Так же серверная часть.

Исполнитель:

- Имеет опыт в разработке подобных приложений

- Показывает результат после того как проверит его на ошибки, а не до того

- Не пропадает потому что у него заболела кошка

- Адекватен :)

- Желательно наличие соответствующих отзывов

Спасибо.

AndroidiOS
9 лет назад
Elvin_
43 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

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