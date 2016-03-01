Добрый день. Необходимо разработать таскменеджер для Android начиная с KitKat, а также, возможно веб-сервиса для нее. Дизайн готов. Работа через СБС, оплата разбита по релизам. Если нужно, можем обсудить другие условия работы. ...
Приложение iOS, Android работающее с GPS.
Разработка приложения для iOS, Android.
Приложение работает с GPS. Из области общайся с теми кто рядом. Подробности отправлю в ТЗ.
Так же серверная часть.
Исполнитель:
- Имеет опыт в разработке подобных приложений
- Показывает результат после того как проверит его на ошибки, а не до того
- Не пропадает потому что у него заболела кошка
- Адекватен :)
- Желательно наличие соответствующих отзывов
Спасибо.
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