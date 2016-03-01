Приложение iOS, Android работающее с GPS.

Разработка приложения для iOS, Android.

Приложение работает с GPS. Из области общайся с теми кто рядом. Подробности отправлю в ТЗ.

Так же серверная часть.

Исполнитель:

- Имеет опыт в разработке подобных приложений

- Показывает результат после того как проверит его на ошибки, а не до того

- Не пропадает потому что у него заболела кошка

- Адекватен :)

- Желательно наличие соответствующих отзывов

Спасибо.