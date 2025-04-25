Приложение на андроид

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Открыт5 заявок30 просмотров

Нужно сделать код вот отсюда"https://habr.com/ru/articles/137678/"+ Вывод изображения с камеры,место положения телефона и углы наклона (акселерометр)+Вывод координат по джпс

AndroidРазработка мобильных приложений
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