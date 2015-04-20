Приложение на Андроид

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки159 просмотров

Необходимо сделать приложение для радио станции. ТЗ во вложении письма (в тз написанно что ОС IOS на самом деле делать нужно под Android). Данный заказ от сео компании, если сработаемся, будем с человеком работать на постоянной основе.

AndroidiOS
10 лет назад
gagafr21
38 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров