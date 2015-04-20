Доброго времени суток Нужно разработать приложение (дизайн + программинг) для этого сервиса: http://goo.gl/0QnJGc Что бы мы смогли сотрудничать вам необходимо иметь портфолио в данном направлении На данном ...
Приложение на Андроид
Необходимо сделать приложение для радио станции. ТЗ во вложении письма (в тз написанно что ОС IOS на самом деле делать нужно под Android). Данный заказ от сео компании, если сработаемся, будем с человеком работать на постоянной основе.
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