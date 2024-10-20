Требуется разработка дизайна мобильного приложения с акцентом на игровые механики, такие как розыгрыши и лотереи. Имеется прототип в Figma. Укажите цену и сроки выполнения, а также предоставьте примеры своего опыта в разработке дизайна для мобильных приложений в данной тематике.