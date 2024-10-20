Требуется UX/UI дизайнер для обновления дизайна мобильного VPN-приложения. Задача - создать современный и стильный интерфейс. Опыт работы не обязателен, приветствуются как новички, так и профессионалы. Необходимы знания Figma, Sketch или Adobe XD и наличие портфолио. Бюджет от 500$.
Приложение на EXPO Словарь цитат коллекция вдохновляющих цитат
Техническое задание:
* Хранение цитат: База данных для хранения цитат, включающая автора, текст цитаты, источник (при наличии), категорию (опционально). Фильтрация: Фильтрация цитат по категориям. Добавление цитаты: Форма для добавления новой цитаты с указанием автора или источника * Удаление цитаты: Возможность удаления существующих цитат (только авторизованными пользователями или администратором).
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