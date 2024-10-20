Приложение на EXPO Словарь цитат коллекция вдохновляющих цитат

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Закрыт2 заявки270 просмотров

Техническое задание:
* Хранение цитат: База данных для хранения цитат, включающая автора, текст цитаты, источник (при наличии), категорию (опционально).  Фильтрация: Фильтрация цитат по категориям.  Добавление цитаты: Форма для добавления новой цитаты с указанием автора или источника * Удаление цитаты: Возможность удаления существующих цитат (только авторизованными пользователями или администратором).

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Figma
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