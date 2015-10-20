Приложение на IOS и Андроид

В сторах наше приложение выложено за деньги. Есть задача сделать это приложение бесплатным для людей, купивших товар в магазине партнере. Оптимальный вариант видится в создании копии приложения с функцией активации по промокоду, выдаваемому при покупке ...
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Доброе время суток! Интересует создание приложения, функционал:
Главная - переход на заставку 1) Свежего номера + 2) ЛоготипСмородина 3) Авторизация Регистрация – 1) По номеру телефону с верификацией - хочешьоставь 2) По имени/Фамилии/соц сети 3) Email /Пароль + Подтверждение на отправку PUSH уведомлений Библиотека - 1)Выпуски журнала – при касании обложки - пред просмотр/ выдается кнопка читать
2) При двойном нажатии загрузка и показ выпуска 3) При двойном клике в номере
функционал следующий: Любуюстраницу можно добавить в избранное (закладки) двойным нажатием при прочтении –
при добавлении оторажается в виже значка +1 Категория -О приложении/О разработчике /Оценить приложение/Обратная связь с редакцией Приодинарном нажатии на статью – выдаеются функции 1) Показать на сайте 2) Поделиться сообщением (Почта, ВК, Facebook) 3) Снузу так жепоказывается номер страницы (Пример:
стр. 20 из 31) При пролистывании каждых X слайд – рекламный баннер сссылкой Категория Помощь/Описание функционала Рекламные возможности – Медиа Кит/Контакты рекламногоотдела/Партнеры
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Ссылка на прототип http://qwertydesign.zz.vc/smorodina/#p=вход_регистрация
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