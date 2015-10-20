Приложение на IOS и Андроид

В сторах наше приложение выложено за деньги. Есть задача сделать это приложение бесплатным для людей, купивших товар в магазине партнере. Оптимальный вариант видится в создании копии приложения с функцией активации по промокоду, выдаваемому при покупке ...
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Доброе время суток! Интересует создание приложения
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