Приложение на телефоне которое запускает стрим с камеры телефона

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Закрыт17 заявок368 просмотров

При включении приложения включается камера айфона,которая передает стрим на сервер… на сервере есть настройки камеры телефона,окно стрима и окно записи на 30 секунд с медленной покадровой прокруткой вперед назад . Пример могу показать.

iOSРазработка мобильных приложенийСоздание баз данныхНастройка баз данных
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