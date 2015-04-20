Приложение нативное под андроид андроид

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок263 просмотра

дизайн есть, апи с серверной частью есть

нужен клиент для андроида нативный

1.Страница входа реклама (картинка 1 - 5 секунд)

2.Карточка скидочная (страница карточки, комменты, оценка)

a.акции которые пренадлежат карточке. (страница акции, комменты, оценка)

b.акции могут фильтроваться по категории.

c.за категорией можно фоловить тогда появление карточки в этой категории приходит нотификация есть новая акция (только для акций карточку которой добавил на свою страницу юзер.

3.страница популярных акций

4.страница популярных карточек

5.страница моих карточек

6.страница моих акций

7.страница избранных акций

8.страница журналы - страница со списком ссылок с возможностью скачать пдфы

9.две страницы правил пользования

10.Страница входа регистрации (гугл фб)

11.страница категорий за которыми юзер фоловит, с возможностью стереть

Android
10 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров