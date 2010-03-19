Приложение под Android

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Закрыт2 заявки166 просмотров

Требуется разработать приложение под Android. Программа должна уметь редактировать музыкальные файлы - вырезать части файлов, сохранять их и назначать в качестве рингтонов (Ringtone Maker).

Android
15 лет назад
nastjusha
44 года
18 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров