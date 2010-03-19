Программа представляет собой справочник DEF-кодов телефонов. При вводе кода оператора и первых трех цифр номера, показывает информацию. Надо написать данную программу. Также условие возможность подключения к телефонной книге и вывод той же самой информации ...
Приложение под Android
Требуется разработать приложение под Android. Программа должна уметь редактировать музыкальные файлы - вырезать части файлов, сохранять их и назначать в качестве рингтонов (Ringtone Maker).
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