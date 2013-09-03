Есть страница полностью готовая и рабочая заказа такси (http://такси-выгодная-поездка.рф). Её и её функционал надо полностью перенести или сделать прогу под ИОС и андройд в виде приложения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать мобильное приложение под Android и Iphone. Пользователь делает преднастройки: выбирает страну, город, язык, приложение по заданному фильтру берет данные с веб-сервера, формирует меню, каждый пункт меню - ссылка с сервера. Подробное ТЗ - исполнителю. Можно на HTML5. От вас ссылка на портфолио.
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