Приложение под иос и андроид

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Закрытнет заявок195 просмотров

Нужно сделать программу - Принятие решения с помощью жребия путем подбрасывания двух шариков

Возможно нужно делать в Unity в 3D.

Что то похожее я уже заказывал, если возьметесь делать пришлю АПК

AndroidUnity
5 лет назад
guest_15729528013622
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

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