Приложение под Такси

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Открыт6 заявок102 просмотра

Нужен специалист надо сделать приложение под Такси для клиентов и водителей А также разместить в Плэй маркет, Важно Оба приложение должно быть на Узбекском!!!

AndroidРазработка мобильных приложений
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