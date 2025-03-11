Необходимо декомпилировать APK файл и запустить его в Android Studio, сохранив функциональность и возможность отладки. Требуется собрать новый APK с новыми лицензиями и ключами, передать все файлы проекта заказчику. Ожидается проект для эмуляции и работы без ошибок на Java/Kotlin.
Приложение под Такси
Нужен специалист надо сделать приложение под Такси для клиентов и водителей А также разместить в Плэй маркет, Важно Оба приложение должно быть на Узбекском!!!
Заявки фрилансеров
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