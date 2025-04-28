Приложение с интегрированым ИИ

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Открыт14 заявок117 просмотров

Нужно приложение с встроенным, который будет анализировать данные пользователей на их основе подбирать подходящую тему для изучения и выдавать ее как единственный урок. Подстраиваясь под каждого пользователя с методами обучения отдельно.
Также чтобы был либо гугл спитч либо уиспер с элевен лабс, чтобы была возможность разговаривать используя микрфоон и слушать зачитываемый ЕлевенЛабс диктором текст.
В приложении есть еще ряд функций, но эти самые сложные в исполнении. dart flutter на андройд и в последствии захват ios.

AndroidFlutteriOSOpenAIРазработка мобильных приложений
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