Нужно приложение с встроенным, который будет анализировать данные пользователей на их основе подбирать подходящую тему для изучения и выдавать ее как единственный урок. Подстраиваясь под каждого пользователя с методами обучения отдельно.

Также чтобы был либо гугл спитч либо уиспер с элевен лабс, чтобы была возможность разговаривать используя микрфоон и слушать зачитываемый ЕлевенЛабс диктором текст.

В приложении есть еще ряд функций, но эти самые сложные в исполнении. dart flutter на андройд и в последствии захват ios.