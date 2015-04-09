Приложение смены DNS записей на детский интернет!

Нужно сделать приложение для блокировки Adult сайтов, которое будет установлено ребенку на планшет или на смартфон – Android. Оно должно просто смотреть какие NS сейчас установлены и если не те что нужно, изменять их.

Приложение подразумевает под собой использование NS серверов – моего DNS сервера, который будет при запроса DNS блокировать сайты содержащие тематику для взрослых.