Требуется разработка нативных мобильных приложений для Android на Kotlin и iOS на Swift. Основные функции включают регистрацию, чат с AI, библиотеку книг, интеграцию подписок и платежей. Также необходима поддержка мультиязычности и кастомных AI-агентов. UI/UX должен соответствовать заданному дизайну и оптимизирован для удобства пользователей.
Проект з кастомізації прошивки для X96 TV Stick
Компанія AIScreen - швидко зростаюча B2B SaaS компанія, що надає хмарні рішення для керування цифровими вивісками, шукає кваліфікованого спеціаліста для виконання кастомізації прошивки Android X96 TV Stick. Мета проекту - налаштувати пристрій для автоматичного запуску AIScreen Digital Signage Software, налаштувати режим кіоска, віддалене керування та інші функціональні можливості для роботи з цифровими вивісками.Завдання:
Автозапуск AIScreen — Пристрій має автоматично запускати AIScreen при включенні, обходячи стандартний інтерфейс Android.
Режим кіоска — Пристрій має бути заблокований на використання тільки AIScreen (без доступу до інших додатків чи налаштувань).
Віддалене керування — Реалізувати можливість віддаленого оновлення прошивки та керування пристроєм через команди додатку (налаштування Wi-Fi, Operation Hours, перезавантаження пристрою та інші функції).
Налаштування Operation Hours — Пристрій має автоматично вмикатися та вимикатися за заздалегідь визначеним графіком.
Підключення до Wi-Fi через пульт — Пристрій має мати зручний інтерфейс для налаштування Wi-Fi при першому запуску.
Оптимізація продуктивності — Ефективне використання ресурсів CPU та GPU для відтворення контенту в Full HD та 4K, з можливістю одночасного відображення відео та анімацій.
Брендування — Заміна стандартної завантажувальної анімації на кастомізовану з логотипом AIScreen.
Автоматичні оновлення — Налаштувати автоматичні оновлення через репозиторій на GitHub для завантаження актуальної версії AIScreen.
Досвід роботи з Android OS — Знання прошивок і ядра системи.
Робота з інструментами для модифікації прошивок — Досвід з Amlogic USB Burning Tool, Android Kitchen, SuperR's Kitchen.
Налаштування мережевих з'єднань — Досвід з Wireshark, налаштування Wi-Fi та стабільних мережевих з'єднань.
Навички програмування — Робота з Git, ADB, написання скриптів для автоматизації.
Досвід роботи з мультимедійним контентом — Відтворення відео та анімацій у високій роздільній здатності (Full HD, 4K).
Досвід з оптимізацією ресурсів пристроїв — Керування продуктивністю CPU та GPU.
Проект має бути завершений протягом 1,5 - 2 місяців.
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