Компанія AIScreen - швидко зростаюча B2B SaaS компанія, що надає хмарні рішення для керування цифровими вивісками, шукає кваліфікованого спеціаліста для виконання кастомізації прошивки Android X96 TV Stick. Мета проекту - налаштувати пристрій для автоматичного запуску AIScreen Digital Signage Software, налаштувати режим кіоска, віддалене керування та інші функціональні можливості для роботи з цифровими вивісками.

Автозапуск AIScreen — Пристрій має автоматично запускати AIScreen при включенні, обходячи стандартний інтерфейс Android.

Режим кіоска — Пристрій має бути заблокований на використання тільки AIScreen (без доступу до інших додатків чи налаштувань).

Віддалене керування — Реалізувати можливість віддаленого оновлення прошивки та керування пристроєм через команди додатку (налаштування Wi-Fi, Operation Hours, перезавантаження пристрою та інші функції).

Налаштування Operation Hours — Пристрій має автоматично вмикатися та вимикатися за заздалегідь визначеним графіком.

Підключення до Wi-Fi через пульт — Пристрій має мати зручний інтерфейс для налаштування Wi-Fi при першому запуску.

Оптимізація продуктивності — Ефективне використання ресурсів CPU та GPU для відтворення контенту в Full HD та 4K, з можливістю одночасного відображення відео та анімацій.

Брендування — Заміна стандартної завантажувальної анімації на кастомізовану з логотипом AIScreen.