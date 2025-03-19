Проект з кастомізації прошивки для X96 TV Stick

$1200
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Закрыт2 заявки288 просмотров

Компанія AIScreen - швидко зростаюча B2B SaaS компанія, що надає хмарні рішення для керування цифровими вивісками, шукає кваліфікованого спеціаліста для виконання кастомізації прошивки Android X96 TV Stick. Мета проекту - налаштувати пристрій для автоматичного запуску AIScreen Digital Signage Software, налаштувати режим кіоска, віддалене керування та інші функціональні можливості для роботи з цифровими вивісками.

Завдання:

  1. Автозапуск AIScreen — Пристрій має автоматично запускати AIScreen при включенні, обходячи стандартний інтерфейс Android.

  2. Режим кіоска — Пристрій має бути заблокований на використання тільки AIScreen (без доступу до інших додатків чи налаштувань).

  3. Віддалене керування — Реалізувати можливість віддаленого оновлення прошивки та керування пристроєм через команди додатку (налаштування Wi-Fi, Operation Hours, перезавантаження пристрою та інші функції).

  4. Налаштування Operation Hours — Пристрій має автоматично вмикатися та вимикатися за заздалегідь визначеним графіком.

  5. Підключення до Wi-Fi через пульт — Пристрій має мати зручний інтерфейс для налаштування Wi-Fi при першому запуску.

  6. Оптимізація продуктивності — Ефективне використання ресурсів CPU та GPU для відтворення контенту в Full HD та 4K, з можливістю одночасного відображення відео та анімацій.

  7. Брендування — Заміна стандартної завантажувальної анімації на кастомізовану з логотипом AIScreen.

  8. Автоматичні оновлення — Налаштувати автоматичні оновлення через репозиторій на GitHub для завантаження актуальної версії AIScreen.

Необхідні навички:

  1. Досвід роботи з Android OS — Знання прошивок і ядра системи.

  2. Робота з інструментами для модифікації прошивок — Досвід з Amlogic USB Burning Tool, Android Kitchen, SuperR's Kitchen.

  3. Налаштування мережевих з'єднань — Досвід з Wireshark, налаштування Wi-Fi та стабільних мережевих з'єднань.

  4. Навички програмування — Робота з Git, ADB, написання скриптів для автоматизації.

  5. Досвід роботи з мультимедійним контентом — Відтворення відео та анімацій у високій роздільній здатності (Full HD, 4K).

  6. Досвід з оптимізацією ресурсів пристроїв — Керування продуктивністю CPU та GPU.

Термін виконання:

Проект має бути завершений протягом 1,5 - 2 місяців.

AndroidGitGitHubНаписание скриптов
месяц назад
freelanseeer_ua
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