Потрібна розробка двох мобільних додатків та простого сайту для історій. Додатки повинні відображати картинку, назву та текст історії, з можливістю реєстрації через мейл і онлайн-підписки. Термін виконання - 2-3 місяці. Очікуються пропозиції та приклади раніше реалізованих проектів.
Програма для магазину OnlyVapeFans -додаток.
Додаток для магазину для користування клієнтами та для . Є можливість зробити?
Заявки фрилансеров
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