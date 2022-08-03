Разработка мобильного приложения на платформы Android и iOS с интеграцией базы данных. Приложение должно включать возможность входа для переводчиков и клиентов, а также функции ввода/вывода денег для оплаты услуг перевода. Необходимо реализовать чат и аудиосвязь между клиентом и переводчиком. Все детали будут уточнены дополнительно.