Необходимо постоянно разрабатывать и поддерживать апликации под симбиан в соотвествии с техническим заданием
Программа для симбиан
Здравствуйте! Нужна програмка для симбиан. Подробнее отпишу в привате или аське. Пишите пожалуйста, только те у кого то есть опыт.
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