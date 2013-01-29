Программа на iPhone 4 по изучению англ. языка

Необходимо разработать мобильное приложение, что-то вроде мобильной версии существующего сайта. API будет написано под исполнителя. Определение GPS-координат, Поиск и отображение результатов поиска (через API) - сначала текст, позднее текст + картинка, регистрация пользователя (через API), ...
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Добрый день.
Необходимо сделать программу на iPhone 4 по изучению английского язык(тестовая версия).
Суть такова. Как на картинки "пример.jpg", вставляется сверху экрана английское слово, транскрипция, перевод и изображение самого слова. Далее поверх всего как на картинки "пример2.jpg" пишем по экрану пальцем(стилусом) это слово, как будто карандашом. После написания слова как бы делаем перелистывания страницы, что бы написанное слова исчезло и так повторить одно слова 10 раз(по умолчанию, с возможность смены количество раз). После 10 раз написания слова появляется следующие. Слов на начальном этапе будет около 500.
вопрос:
1. В какой программе наполнять базу слов?
2. Какого размера и разрешения должны быть картинки?
Заранее, Спасибо!!!
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