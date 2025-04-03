Нужна простая программа напоминалка для андроида.

1. Чтобы можно было писать описание события (без заголовка) - превью в списке берется N количества букв с начала. (в списке писать дату события и сколько осталось до него)

2. Выставление даты и времени напоминания и ИНТЕРВАЛА ПОВТОРА ОТ 1 МИНУТЫ!!!!

3. Выставлять количество повторов, далее напоминания прекращаются.

4. Можно загрузить какой то трек в папку и использовать его как звук напоминания - без выбора из списка в программе.