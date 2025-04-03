Программа напоминалка для андроида

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Открыт9 заявок116 просмотров

Нужна простая программа напоминалка для андроида.
1. Чтобы можно было писать описание события (без заголовка) - превью в списке берется N количества букв с начала. (в списке писать дату события и сколько осталось до него)
2. Выставление даты и времени напоминания и ИНТЕРВАЛА ПОВТОРА ОТ 1 МИНУТЫ!!!!
3. Выставлять количество повторов, далее напоминания прекращаются.
4. Можно загрузить какой то трек в папку и использовать его как звук напоминания - без выбора из списка в программе.

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