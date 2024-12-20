Программист для переноса сервера и работы с базой данных на Firebase

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен1 заявка9 просмотров

Создана мобильная игра mini app для платформы Telegram App Centre. Нужен программист для устранения незначительных ошибок и переноса сервера, работы с базой данных на Firebase, Full-stack Developer.

Устранение ошибок
5 месяцев назад
Alhim2000
Роман 
48 лет
8 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Luco
27 лет
5 лет в сервисе
Был
10 дней назад
5 месяцев назад
$50
3 дня
Escrow
Приятно с Дмитрием работать, профессиональный подход и высокое качество работы!
Благодарю за отзыв, работаем дальше!

Заявки фрилансеров

Luco
27 лет
5 лет в сервисе
Был
10 дней назад
5 месяцев назад