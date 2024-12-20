Требуется создать мобильное приложение для iOS и Android, похожее на Telegram, для узкого круга пользователей. Необходимо реализовать функции приглашения новых участников, отправки фото и медиафайлов, сохранения истории чата, а также аудио и видео звонков как в групповых чатах, так и в личных беседах.
Программист для переноса сервера и работы с базой данных на Firebase
Создана мобильная игра mini app для платформы Telegram App Centre. Нужен программист для устранения незначительных ошибок и переноса сервера, работы с базой данных на Firebase, Full-stack Developer.
Выбранный исполнитель
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