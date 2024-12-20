Требуется создать мобильное приложение для iOS и Android, похожее на Telegram, для узкого круга пользователей. Необходимо реализовать функции приглашения новых участников, отправки фото и медиафайлов, сохранения истории чата, а также аудио и видео звонков как в групповых чатах, так и в личных беседах.