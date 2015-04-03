Простенькое приложение-пример под windows phone 8

Требования к исполнителю: 1. Опыт коммерческой разработки приложений под Android от 1 года 2. Умение работать c git 3. Опыт работы со следующими технологиями: support v4,v7 21.+ ormlite acra Universal image loader gson junit robolectric 3. Умение решать нестандартные задачи 4. Возможность уделять нашим проектам 20-40 часов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дано.
Имеется xml файл, который должен храниться в локальном хранилище приложения (например products.xml), содержащий список товаров:
name="Product 1"
id="product1"
/>
name="Product 2"
id="product2"
/>
.
.
.
.
.
Также имеются фотографии каждого товара, размером 105x75, которые тоже должны храниться в локальном хранилище приложения.
И также имеются .txt файлики с описанием каждого товара в формате html, которые тоже должны храниться в локальном хранилище приложения.
Имена картинок и текстовых файлов с описанием должны быть product1, product2, product3....
Необходимо.
Создать Windows phone 8 приложение из 2-х страниц с использование Visual Studio.
Первая страница должна содержать простой список товаров (Например с использованием ListView) (Взятый из xml файлика):
Название товара (слева), картинка товара (справа)
При нажатии на товар необходимо перейти на 2-ую страницу, которая должна содержать описание товара, взятого из текстового файлика (Например с использованием WebView). Также сверху должна отображаться изображение товара.
Можно использовать любые картинки, даже пустые, и любые названия товаров (Просто для примера)
Приложение должно быть примером, но должно содержать все иконки (также любые) как приложение для публикации.
Также необходимо написать краткое описание, как пошагово делалось приложение. (Достаточное для понимания человека занющего C# и разрабатывает под андроид, но не разбирающегося в windows phone приложениях)
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