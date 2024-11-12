Требуется доработка сайта на OpenCart версии 3.0.3.8 с шаблоном Журнал. Основные задачи включают настройки вариантов доставки, статусов заказов и почтовых шаблонов. Необходим опыт работы с OpenCart.
Простое iOS и Android приложение
Коллеги, Добрый день!
Требуется сделать WEBVIEW приложение из мобильной версии сайта проекта. Версия для мобильного телефона и планшета будет отличаться. На данный момент все версии адаптированы под нужные устройства.
Из особенностей:
требуется сделать простой сплэшскрин (есть дизайн)
добавить кнопку или действие для перезагрузки страницы
добавить функцию очистки кэширования сессии
проверка интернета (статус - есть / нет) отображается зеленым огоньком. И как 3G или Wifi.
Сроки оперативные.
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