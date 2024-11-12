Простое iOS и Android приложение

  1. Биржа фриланса
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Закрыт8 заявок45 просмотров

Коллеги, Добрый день!

Требуется сделать WEBVIEW приложение из мобильной версии сайта проекта. Версия для мобильного телефона и планшета будет отличаться. На данный момент все версии адаптированы под нужные устройства.

Из особенностей:

  • требуется сделать простой сплэшскрин (есть дизайн)

  • добавить кнопку или действие для перезагрузки страницы

  • добавить функцию очистки кэширования сессии

  • проверка интернета (статус - есть / нет) отображается зеленым огоньком. И как 3G или Wifi.

Сроки оперативные.

AndroidiOSРазработка мобильных приложений
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