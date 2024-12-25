Простое мобильное приложение на IOS

$150
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Закрыт2 заявки16 просмотров

Добрый день.

Нужно сделать приложение - сборник мини-игр.

Человек попадает на главную страницу и видит список мини-игр. Выбирает одну и данная игра открывается ему почти во весь экран. В верхней части будет меню, благодаря которому мы сможем пользователю выйти из игры (меню приложения), а во всех остальной части будет непосредственно сама мини-игра.

Каждая мини-игра будет разработана на html5. Наша задача - разместить локально все html-5 мини-игры. То есть, пользователь скачает сборник и все мини-игры будут как бы уже доступны.

То есть, основная задача - чтобы вы умели взять любую html-5 игру и запустить ее внутри IOS приложения.

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HTMLiOSРазработка мобильных приложений
4 месяца назад
guest_14787926055328
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