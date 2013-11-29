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Простое приложение под android
Нужно создать приложение под андроид, которое при вводе определенного кода активации его больше никогда не спрашивает, запускается и воспроизводит видео
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