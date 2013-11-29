Простое приложение под android

$100
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Закрыт6 заявок160 просмотров

Нужно создать приложение под андроид, которое при вводе определенного кода активации его больше никогда не спрашивает, запускается и воспроизводит видео

Android
11 лет назад
s-strizh
Сергей 
31 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров