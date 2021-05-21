Простое веб-приложение на PHP

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Закрыт4 заявки514 просмотров

Создайте небольшое веб-приложение "Мой календарь".

  • На главной странице необходимо разместить форму с полями:
    • Тема,
    • Тип: встреча, звонок, совещание, дело,
    • Место,
    • Дата и время,
    • Длительность,
    • Комментарий
  • Ниже формы (или на отдельной странице) будут выводиться текущие задачи.
  • Предусмотреть возможность перехода к списку
    • текущих задач
    • просроченных задач,
    • выполненных задач,
    • задач на конкретную дату.
  • По клику на задачу мы переходим в карточку задачи, где можем ее отредактировать.
  • Для выполнения необходимо будет спроектировать базу данных и создать необходимые таблицы (необходимо предоставить SQL-код для создания таблиц приложения).
  • Предпочтителен MVC-подход.
  • БД создам сама, мне нужно написать именно взаимодействие с БД
  • Можно ориентироваться на прототип приложения:

    • PHPSQL
    4 года назад
    ASenotrusova
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