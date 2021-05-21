Есть приложение под iOS и Android для стриминга онлайн-радиостанций и подкастов Данное приложение только часть экосистемы, включающей клиентские версии для десктопа, мобильных браузеров. Android написан на Java, сейчас нужна доработка по Android части, ...
Простое веб-приложение на PHP
Создайте небольшое веб-приложение "Мой календарь".
- На главной странице необходимо разместить форму с полями:
- Тема,
- Тип: встреча, звонок, совещание, дело,
- Место,
- Дата и время,
- Длительность,
- Комментарий
- Ниже формы (или на отдельной странице) будут выводиться текущие задачи.
- Предусмотреть возможность перехода к списку
- текущих задач
- просроченных задач,
- выполненных задач,
- задач на конкретную дату.
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