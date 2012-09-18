Простой сервис для ресторанов для Андроид

У пользователя-клиента ресторана: приложение с одной кнопкой "Вызвать официанта". Перед этим пользователь выбирает "ресторан", и "номер стола" из базы.

У пользователя-ресторатора: показаны кто "онлайн" за каждым столом. когда пользователь нажимает кнопку "Вызвать официанта", то у клиента-ресторатора идет сигнал с указанием столика.

Что нужно:

1) Предложить платформу для сервиса. Платформа должна выдерживать относительно большие нагрузки.

2) Предложить на чем написать приложение.

3) Ваши сроки.

4) Ваша цена.

Проект для непосредственных специалистов, а не компаний