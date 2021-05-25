Простой телеграм бот

Не присылайте шаблоны с текстом о вашем опыте. Указывайте сразу цену, сроки и язык на котором будет написано.

1. Телеграм бот с кнопками ReplyKeyboard ( а именно Поиск, Проверка, Помощь, Донат)

--При нажатии на поиск пользователю предлагается отправить боту ссылку сайта, соцсети, ссылку телеграм канала и т.д,

и после бот начинает поиск по заранее заготовленной базе на серваке и ищет совпадения. Если они есть, то выдает эту инфу пользователю есть ли ссылка в базе или нет и небольшой комментарий(это все подтягивается с базы),

если нет, то предлагает отправить на проверку ссылку и тогда запрос уходит админу(должна быть возможность в коде указать больше 1 человека, кому придет ссылка на проверку, админ вручную изучает сам сайт и выдает инфу пользователю

--Кнопка проверка, это отправка сразу админу ссылку на проверку.

--Кнопка помощь, где будет просто в виде текста FAQ

--Ну и кнопка донат, там будет тоже в виде текста номера кошельков для помощи проекту.

2. В боте обязательно должна быть возможность отправить сообщение всем пользователям в самом боте, то есть те, у кого он установлен, они увидят его.