Нужно разработать iOS приложение определитель номера. Нужно чтобы при входящем звонке отображалось имя звонящего без занесения этого имени в телефонную книгу, в iOS для этого есть инструмент Call Directory Extension. База номеров пополняется с сервера.
Простой телеграм бот
Не присылайте шаблоны с текстом о вашем опыте. Указывайте сразу цену, сроки и язык на котором будет написано.
1. Телеграм бот с кнопками ReplyKeyboard ( а именно Поиск, Проверка, Помощь, Донат)
--При нажатии на поиск пользователю предлагается отправить боту ссылку сайта, соцсети, ссылку телеграм канала и т.д,
и после бот начинает поиск по заранее заготовленной базе на серваке и ищет совпадения. Если они есть, то выдает эту инфу пользователю есть ли ссылка в базе или нет и небольшой комментарий(это все подтягивается с базы),
если нет, то предлагает отправить на проверку ссылку и тогда запрос уходит админу(должна быть возможность в коде указать больше 1 человека, кому придет ссылка на проверку, админ вручную изучает сам сайт и выдает инфу пользователю
--Кнопка проверка, это отправка сразу админу ссылку на проверку.
--Кнопка помощь, где будет просто в виде текста FAQ
--Ну и кнопка донат, там будет тоже в виде текста номера кошельков для помощи проекту.
2. В боте обязательно должна быть возможность отправить сообщение всем пользователям в самом боте, то есть те, у кого он установлен, они увидят его.
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