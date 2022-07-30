Прототип приложения по изучения английского языка с помощью голосовых

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Закрыт5 заявок385 просмотров

 Приложение рассчитано для изучения языка за рулем:- Голосовое управление: «Начать занятие», «Остановить занятие», «Завершить занятие».- Диктор просит выполнить задание. Например, «Поздаровайтесь».- Автоматически включается запись голоса.- Пользователь, например, произносит «Hello».- Программа анализирует ответ.- Диктор комментирует его: «Правильно, переходим к следующей теме» или «Неверно, давайте потренируемся вместе» или «Плохо расслышал, повторите ответ» и т.д.Интерфейс.Для того, чтобы приложение работало даже при проблеме с микрофоном, кнопки («Начать занятие» и т.д.) должны присутствовать.Я думаю, этих функций достаточно для того, чтобы протестить приложение.

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