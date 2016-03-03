Работа с android adb

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Посредством движка андроид adb запускается activity у мобильного приложения android, коды которого мы не имеем. Однако запускается activity не вполне удовлетворительно, какие-то параметры передаются неправильно (extras), нужно понять какие параметры для этого activity передавать, либо декомпилировав приложение и посмотреть по кодам, либо запустить приложение в режиме отладки.

Android
9 лет назад
ivan1737
Иван 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров