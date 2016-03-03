Работа с android adb

Имеется приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SuperNovaHDclient По сути, обычный браузер, подгружающий URL игры. Есть исходники приложения для Эклипса и всякие ключи keystore или что-то подобное. Их я предоставлю исполнителю. Однако, они, по каким то причинам не могут ...