Требуется разработать MVP мини-приложение для Telegram. Полное техническое задание доступно во вложении. Ожидается качественная реализация с учетом всех требований.
Работа с Apple Intelligence
Работа с Apple Intelligence
Вакансия:
Требуются тестировщики для проверки приложения с Apple Intelligence! (Оплата 20-35$ за тест)
Задача:
- Установить наше приложение
- Проверить совместимость с AI (Голосовые команды, интеграция с Siri)
- Заполнить отчет (Скрины, видео)
Требования:
- Iphone 11 и новее, Mac
- AI на вашем устройстве (Если нету, установим за 5 минут)
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