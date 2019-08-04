Работа с кодом мобильного приложения (Objective-C)

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Закрыт6 заявок192 просмотра

Наше мобильное приложение находится в Apple store и предназначено для изучения английского языка. В нем необходимо провести работу с кодом (Objective-C), а также залить новую версию приложения. Дополнительная цель – сформировать работу в постоянном формате

Стоимость и условия работы оговариваются

6 лет назад
crackofdawn
Андрей 
45 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров