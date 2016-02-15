Расчет бюджета разработки ПО - договорная цена

Добрый день,

Я работаю в транспортной отрасли (грузоперевозки). Планирую заняться проектом для развития в этой сфере, но для определения

масштаба финансирования, мне необходима консультация специалиста.

Рассчитать бюджет перевозки я могу, но проект в области IT не просчитаю :)

Необходимо провести для начала примерное бюджетирование.

Ориентировочные пункты -разработка ПО под windows/android, аренда

сервера, поддержка.

Далее, по ситуации, буду смотреть, справлюсь своими силами или искать инвесторов.

Если общая идея вас заинтересовала, прошу ответить.

Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество.

Иван

Новороссийск