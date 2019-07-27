Разбработка Objective C , Swift

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Закрыт3 заявки235 просмотров

Нам нужно создать много маленьких игр.

Действительно маленький. Нет IAP, нет рекламы, нет лидеров.

Иногда мы будем использовать старый код.

Исходный код должен быть в XCode.

Swift
6 лет назад
biliyoleksandr
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров