Разделить запросы в моб приложении

$150
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Закрыт1 заявка416 просмотров

Нужно поработать над скоростью приложения на реакт нэйтив. сейчас есть слишком жирные запросы - из за этого 1)магазины где много товаров грузятся очень долго. 2) при входе в уведомления - если их много накопилось - грузятся очень долго. 3) сама динамика приложения - предложить пути ее улчучшения, как будто подтормаживает

4 года назад
Maxtsurka
Максим 
40 лет
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Был
месяц назад

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Александр
 
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