Разделить запросы в моб приложении

Нужно поработать над скоростью приложения на реакт нэйтив. сейчас есть слишком жирные запросы - из за этого 1)магазины где много товаров грузятся очень долго. 2) при входе в уведомления - если их много накопилось - грузятся очень долго. 3) сама динамика приложения - предложить пути ее улчучшения, как будто подтормаживает