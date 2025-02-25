Требуется доработка мобильного приложения на Kotlin, которое предоставляет VPN. Необходимо подключить VPN по Vless, настроить тунеллинг трафика, реализовать авторизацию с попапом, выводить уведомление о завершении подписки и помочь с публикацией в Play Market.
Размещение проекта в google play,
Нужно разместить приложение в play market, рекламные блоки, подписка,
должен сделать легко и быстро.
часть работы сделана.
оплата по paypal
Заявки фрилансеров
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