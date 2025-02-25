Размещение проекта в google play,

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки175 просмотров

Нужно разместить приложение в play market, рекламные блоки, подписка,

должен сделать легко и быстро.

часть работы сделана.

оплата по paypal

Разработка мобильных приложений
2 месяца назад
suren
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